В Госдуме отреагировали на допинг у российских гребцов перед Олимпиадой

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на обнаружение допинга у российских гребцов Павла Сорина и Никиты Моргачева. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Он назвал эту новость ужасной и выразил надежду, что факт сознательного приема спортсменами мельдония не подтвердится. «Следует провести расследование и дождаться вскрытия пробы Б. Если не найдутся весомые аргументы, спортсменам грозит четырехлетняя дисквалификация», — добавил Свищев.

Ранее в среду, 7 июля, Сорин отверг факт умышленного употребления мельдония. По мнению спортсмена, запрещенный препарат мог оказаться в их пробах благодаря действиям посторонних лиц.

Об инциденте стало известно ранее 7 июля. В допинг-пробах Сорина и Моргачева был обнаружен мельдоний. Оба атлета утверждают, что не употребляли препарат намеренно. Несмотря на то что обнаружение допинга пока не подтверждено (не вскрыты пробы Б), оба атлета уже исключены из заявки сборной России на Олимпиаду в Токио.