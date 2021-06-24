В Госдуме захотели организовать матч между сборными России и Украины по футболу

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев захотел организовать товарищеский матч между сборными России и Украины по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Парламентарий отметил, что подобная встреча необходима для определения сильнейшей команды. Он призвал болельщиков отказаться от сравнения украинской сборной с российской, так как последняя находится в не самой лучшей форме.

Свищев также отметил, что игра Украины против России должна быть очень интересной. «Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол», — добавил он.

На чемпионате Европы и Россия, и Украина набрали в своих группах по три очка. В итоге россияне заняли четвертое место в квартете и не попали в плей-офф. Украина стала третьей и завоевала путевку в 1/8 финала, где сыграет со Швецией.