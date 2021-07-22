На Олимпиаде в Японии заявили о новых заражениях коронавирусом

Оргкомитет Олимпиады в Японии объявил о новых 12 случаях заражения коронавирусом, об этом говорится в отчете на сайте «Токио-2020».

Тест на COVID-19, по меньшей мере, сдали 12 человек. Коронавирус был выявлен у двух иностранных спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне. Кроме того, положительный результат на COVID-19 получили пятеро японских подрядчиков и четверо иностранцев, связанных с проведением состязаний.

Олимпиада в Японии должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Международные соревнования стартуют 23 июля 2021 года и продлятся по 8 августа. Соревнования пройдут без болельщиков из других стран. В шести японских префектурах, включая Токио, местные жители также не смогут увидеть Игры.

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 с 12 июля в столице Японии вступил в силу режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 22 августа. С 1 июля сообщалось о более 70 случаях заражения среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Олимпиады, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто заявил о возможности отмены соревнований в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.