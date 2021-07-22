Режиссера церемоний на Олимпиаде отстранили из-за шутки про холокост

Режиссер церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси был отстранен от работы после скандала с шуточным роликом с его участием. Об этом сообщает газета Mainichi Shimbun.

В сети распространилась запись выступления 1998 года, на которой режиссер, будучи членом комедийного дуэта Rahmens, в одном из скетчей предложил «поиграть в холокост», разбрасывая вырезанных из бумаги человечков.

Видеозапись вызвала общественный резонанс. В том числе поведение Кобаяси раскритиковал Центр Симона Визенталя. Эта неправительственная организация занимается изучением Холокоста и борьбой с антисемитизмом.«Никто, как бы талантлив он ни был, не имеет права высмеивать жертв геноцида нацистов», — заявили там.

В начале недели японский композитор и автор музыки к церемонии открытия Олимпиады в Токио Кэйго Оямада уволился из-за своих слов о детях-инвалидах. В 1990-е в журналах Rockin'On Japan и Quick Japan были опубликованы интервью с ним, в которых музыкант признавался, что издевался над одноклассниками с ограниченными возможностями, и заявлял, что не жалеет о своем поведении. Организаторы Олимпиады назвали его поведение неуместным, однако не стали отстранять его от работы, в связи с чем композитор решил уйти сам.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Игры продлятся с 23 июля по 8 августа.