Попавшихся на допинге российских пловцов допустили на Олимпиаду

CAS допустил на Олимпиаду российских пловцов Андрусенко и Кудашева после поимки на допинге

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева и допустил их на Олимпиаду. Об этом РИА Новости сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«Наши спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут выступить на Олимпиаде в Токио», — рассказал он.

Также Международная федерация плавания (FINA) выплатит пловцам по 1500 швейцарских франков (120,8 тысячи рублей) на покрытие судебных издержек и расходов во время процесса. Кроме того, все последующие ходатайства отклоняются.

Андрусенко и Кудашев были отстранены 14 июля на основании данных Московской антидопинговой лаборатории. Во Всероссийской федерации плавания заявили, что организация будет бороться за право атлетов участвовать в Играх.

Спортсменам предъявили обвинение за нарушения, которые относятся к периоду 2012-2015 годов. При этом в апреле 2020 года Всемирное антидопинговое агентство объявило, что закончило формирование дисциплинарных дел в отношении 298 российских спортсменов на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.