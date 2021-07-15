Появились детали поимки на допинге отобравшихся на Олимпиаду российских пловцов

Появились детали поимки на допинге российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, отобравшихся на Олимпийские игры в Токио. Они приводятся на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

По информации ОКР, спортсменам предъявлено обвинение за нарушения, которые относятся к периоду 2012-2015 годов. При этом в апреле 2020 года Всемирное антидопинговое агентство объявило, что закончило формирование дисциплинарных дел в отношении 298 российских спортсменов на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

В организации обратили внимание на то, что дисциплинарное производство в отношении пловцов было возбуждено накануне Олимпиады. «Остается только догадываться о том, что послужило причинами такой задержки — халатность или спланированные действия по лишению ОКР возможности полноценно использовать завоеванные олимпийские лицензии», — подытожили в ОКР.

Андрусенко и Кудашев были отстранены 14 июля на основании данных Московской антидопинговой лаборатории. Во Всероссийской федерации плавания заявили, что организация будет бороться за право атлетов участвовать в Играх.

Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.