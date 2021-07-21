Главу Федерации тяжелой атлетики России лишили аккредитации на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил главу Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова аккредитации на Игры в Токио. Об этом в среду, 21 июля, сообщает Sport24.

В конце июня Агапитов был назначен исполняющим обязанности главы Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). В ноябре 2020-го, когда функционер выдвинул свою кандидатуру на пост, МОК напомнил ему, что в бытность спортсменом в 1994 году Агапитов попался на допинге и был дисквалифицирован.

МОК мотивировал это тем, что официальные лица не должны быть причастны к антидопинговым нарушениям. Агапитов намерен обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

В Токио Россию представят всего два тяжелоатлета — Тимур Наниев и Кристина Соболь. На прошлую летнюю Олимпиаде в Рио-де-Жанейро отечественные тяжелоатлеты допущены не были из-за допингового скандала в российском спорте.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.