Российская спортсменка потеряла сознание на Олимпиаде в Токио

Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).

Как объяснил тренер команды Станислав Попов, Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, во время чего потеряла сознание и упала. Он добавил, что спортсменке оказали первую помощь. «Получается, что не выдержала — целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти», — поделился он.

Олимпиада в Токио будет проходить с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия начнется в пятницу, в 14:00 по московскому времени. Сборная России выйдет на парад спортсменов под 77-м номером.