Коллега потерявшей сознание российской спортсменки рассказала о ее состоянии

Российская лучница Ксения Перова, коллега Светланы Гомбоевой, потерявшей сознание во время квалификационного отбора на Олимпиаде в Токио, рассказала о ее состоянии. Ее слова опубликованы в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).

«Со Светой уже все нормально. Врачи ее осмотрели, дали попить воды», — поделилась Перова. Медики сообщили спортсменке, что это был солнечный удар, а также рекомендовали ей отправиться домой и поспать. На данный момент спортсмены уже возвращаются в Олимпийскую деревню, добавила она.

О том, что Светлана Гомбоева потеряла сознание на соревнованиях в Токио, сообщалось ранее. Как объяснил тренер команды Станислав Попов, это произошло, когда она возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда.

Олимпиада в Токио будет проходить с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия начнется в пятницу, в 14:00 по московскому времени. Сборная России выйдет на парад спортсменов под 77-м номером.