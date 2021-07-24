Российские баскетболистки обыграли японок на старте Олимпиады в Токио

Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Японии в стартовом матче кругового турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 21:18. В составе российской команды на Играх-2020 выступают Анастасия Логунова, Евгения Фролкина, Ольга Фролкина и Юлия Козик. Самой результативной спортсменкой стала Ольга Фролкина (7 очков). Логунова и Козик набрали 6 и 5 очков соответственно, в активе Евгении Фролкиной 3 очка.

Прошедшая игра вывела отечественных баскетболисток на первое место в турнирной таблице. Следующий матч они проведут с Китаем.

Накануне министр спорта России Олег Матыцин назвал гонорары российских спортсменов за медали Олимпиады. Так, победитель Игр получит четыре миллиона рублей, серебряный призер — 2,5 миллиона, бронзовый — 1,7 миллиона.

Церемония открытия Олимпийских игр стартовала 23 июля в 14:00 по московскому времени. Первыми на стадион по традиции вышли члены сборной Греции, затем команды-участницы появлялись на арене в алфавитном порядке. Замыкали шествие хозяева Игр — японцы.