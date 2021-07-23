Российская яхтсменка выразила недовольство непопаданием на парад спортсменов

Российская яхтсменка Анна Хворикова выразила недовольство непопаданием в список участников парада спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Об этом она сообщила в Instagram-сторис.
«А потом оказалось, что можно было и больше 20 человек. Спасибо, команда», — написала Хворикова. Она сопроводила слова фотографией поднятого большого пальца.
Хворикова выступает в классе RS:X. В 2020 году спортсменка стала чемпионкой России.
Ранее 23 июля российская делегация приняла участие в параде спортсменов в рамках церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Сборная Олимпийского комитета России прошла по стадиону под 77-м номером. Знаменосцами команды выступили фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.
Незадолго до церемонии министр спорта России Олег Матыцин озвучил цели российской команды на Олимпиаде в Токио. По его словам, задача-максимум — попадание в тройку лидеров общекомандного медального зачета.
Игры продлятся до 8 августа.