Российская яхтсменка выразила недовольство непопаданием на парад спортсменов

Российская яхтсменка Анна Хворикова выразила недовольство непопаданием в список участников парада спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Об этом она сообщила в Instagram-сторис.

«А потом оказалось, что можно было и больше 20 человек. Спасибо, команда», — написала Хворикова. Она сопроводила слова фотографией поднятого большого пальца.

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Хворикова выступает в классе RS:X. В 2020 году спортсменка стала чемпионкой России.

Ранее 23 июля российская делегация приняла участие в параде спортсменов в рамках церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Сборная Олимпийского комитета России прошла по стадиону под 77-м номером. Знаменосцами команды выступили фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Незадолго до церемонии министр спорта России Олег Матыцин озвучил цели российской команды на Олимпиаде в Токио. По его словам, задача-максимум — попадание в тройку лидеров общекомандного медального зачета.

Игры продлятся до 8 августа.