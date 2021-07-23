Министр спорта назвал цель сборной России на Олимпиаде в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин назвал цель национальной сборной на Олимпийских играх в Токио. Его слова в пятницу, 23 июля, приводит РИА Новости.

«Попадание в тройку лучших — это максимальная задача, которую мы ставили. Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть. А топ-5 — это задача-минимум», — заявил Матыцин.

На Олимпиаде в Токио сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета страны. Российские флаг и гимн оказались под запретом после решения Спортивного арбитражного суда. Всего на Игры отправились 335 отечественных спортсменов. Максимальное количество медалей, на которое они могут претендовать, — 294.

На предыдущей летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Россия заняла четвертое место в общекомандном зачете, в активе сборной было 55 медалей: 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых. Первая строчка осталась за США (121 медаль, 46 золотых), второй стала команда Великобритании (67, 27), третьей — сборная Китая (70, 26).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия начнется в 14:00 по московскому времени.