Стали известны гонорары российских спортсменов за медали Олимпиады

Министр спорта России Олег Матыцин в интервью РИА Новости назвал гонорары российских спортсменов за медали Олимпиады.

Суммы поощрительных выплат стали известны в пятницу, 23 июля. Победитель Игр получит четыре миллиона рублей, серебряный призер — 2,5 миллиона, бронзовый — 1,7 миллиона.

Чиновник заметил, что многие регионы также ввели меры стимулирования олимпийцев. Кроме того, за достижение результатов по итогам сезона спортсмены получат стипендии президента — 52 тысячи рублей.

Ранее Матыцин назвал цель сборной России на Олимпиаде в Токио. По его словам, задача-максимум — попадание в тройку лидеров общекомандного медального зачета.

На Олимпиаде в Токио сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета страны. Российские флаг и гимн оказались под запретом после решения Спортивного арбитражного суда. Всего на Игры отправились 335 отечественных спортсменов. Максимальное количество медалей, на которое они могут претендовать, — 294.

После Олимпиады 2018 года в Пхенчхане победители и призеры получили аналогичные денежные вознаграждения. Кроме того, им были вручены ключи от автомобилей: BMW X6 за золото, BMW X5 — за серебро, BMW X4 — за бронзу.