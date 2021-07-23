Кремль отреагировал на инцидент с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на инцидент с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады в Токио. Его слова приводит РБК.

«Думаю, это повод, чтобы нашему посольству и спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы», — заявил Песков.

22 июля на сайте Олимпийских игр в разделе Olympics Cheer Zone появилась карта, на которой Украина была отделена от Крыма границей. Министерство иностранных дел Украины поручило посольству в Японии разобраться с инцидентом. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев «поприветствовал решение организаторов». Позднее линию убрали, а в Международном олимпийском комитете объяснили, что это произошло из-за ошибки провайдера.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия состоится 23 июля и начнется в 14:00 по московскому времени.