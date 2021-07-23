Валуев высказался о карте Украины с Крымом на сайте Олимпиады

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о карте Украины с Крымом в составе, появившейся на сайте Олимпиады в Токио. Его слова приводит «Газета.ру».

«Эта ситуация заслуживает внимания, так как Крым — это часть России. И без реакции это оставлять нельзя. У нас есть МИД, который следит за такими вещами», — отметил Валуев. При этом депутат посчитал, что ситуация никак не должна влиять на спортсменов, задача которых — готовиться к соревнованиям, а не читать СМИ.

22 июля на сайте Олимпийских игр в разделе Olympics Cheer Zone появилась карта, на которой Украина была отделена от Крыма границей. Позднее линию убрали, а в Международном олимпийском комитете объяснили, что это произошло из-за ошибки провайдера.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия состоится 23 июля и начнется в 14:00 по московскому времени.