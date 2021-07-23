Российские олимпийцы приняли участие в параде спортсменов на Играх в Токио

Российские олимпийцы приняли участие в параде спортсменов во время церемонии открытия Игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В шествии принимали участие порядка 60 российских спортсменов. Знаменосцами сборной Олимпийского комитета России (ОКР) стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Всего в Токио приехали 335 российских атлетов.

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Церемония открытия стартовала в 14:00 по московскому времени, парад спортсменов начался в 14:30. Первыми на стадион, по традиции, вышли члены сборной Греции, затем команды-участницы появлялись на арене в алфавитном порядке. Замыкали шествие хозяева Игр — японцы, перед ними прошли представители стран-хозяек двух следующих Олимпиад — французы (Париж-2024) и американцы (Лос-Анджелес-2028).

Ранее 23 июля министр спорта России Олег Матыцин назвал цель российской команды на Олимпиаде в Токио. По его словам, задача-максимум — попадание в тройку лидеров общекомандного медального зачета.

Игры продлятся до 8 августа.