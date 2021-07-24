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На Олимпиаде в Токио выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Brian Snyder / Reuters

На Олимпиаде в Токио выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Тест на коронавирус с положительным результатом получили люди, задействованные в проведении летних Олимпийских игр, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет оргкомитета.

Один из заразившихся проживает на территории Олимпийской деревни. Также положительный результат получил один из спортсменов, не проживающих в деревне.

Ранее 22 июля на Олимпиаде в Японии выявили 12 случаев заражения коронавирусом.

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 с 12 июля в столице Японии вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа. С 1 июля сообщалось о более 70 случаях заражения среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Олимпиады, включая спортсменов, персонал и членов делегаций.

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