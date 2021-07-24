Россия завоевала первую медаль на Олимпийских играх в Токио

Анастасия Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Уточняется, что Галашина набрала 251,1 балла. Первое место с олимпийским рекордом заняла китаянка Цянь Ян (251,8), третьей стала швейцарка Нина Кристен (230,6).

24-летняя Анастасия Галашина — двукратная чемпионка Европы и дважды серебряный призер чемпионатов Европы. В 2019 году она завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр в Минске.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Японии в стартовом матче кругового турнира на Олимпийских играх в Токио. Встреча завершилась со счетом 21:18. В составе российской команды на Играх-2020 выступают Анастасия Логунова, Евгения Фролкина, Ольга Фролкина и Юлия Козик.