Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала особенных для нее спортсменов среди российских олимпийцев. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Тарасова заявила, что будет переживать за всех российских спортсменов, но особенно за представителей художественной гимнастики. «Весь мир шел на открытие Олимпийских игр — и наши тоже шли, причем прекрасно одетые. Надеемся, что они будут выигрывать все, на что рассчитывают. Мы же будем ими восхищаться», — подытожила она.

Церемония открытия XXXII летних Игр в Токио прошла ранее 23 июля. Игры официально открыл император Японии Нарухито, а японская теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь.

Российские спортсмены выступят в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом по решению Спортивного арбитражного суда.

Игры продлятся до 8 августа.