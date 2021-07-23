Японская теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь на церемонии открытия XXXII летних Игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка приняла эстафету огня от ряда олимпийских чемпионов из Японии, а также врачей, боровшихся с пандемией коронавируса.

Церемония открытия стартовала в 14:00 по московскому времени, парад спортсменов начался в 14:30. После этого император Японии Нарухито объявил Олимпийские игры в Токио официально открытыми.

Игры продлятся до 8 августа.

Осака — четырехкратная победительница турниров «Большого шлема». В январе 2019-го она стала первой ракеткой мира согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA).