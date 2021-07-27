Министр спорта России отреагировал на первое золото ОИ в плавании за 25 лет

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на завоеванное российскими спортсменами первое золото Олимпиады в плавании за 25 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что лидеры российской команды в соревнованиях на дистанции 100 метров на спине на Играх в Токио устроили «очень красивую борьбу». «Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова», — добавил Матыцин. Он также отметил, что россияне добились исторического результата.

Победу в соревнованиях, прошедших ранее во вторник, 27 июля, с рекордом Европы одержал Евгений Рылов. Вторым к финишу пришел другой россиянин — Климент Колесников, который уступил победителю 0,02 секунды. Предыдущее золото Игр было завоевано россиянами в 1996 году.

В копилке российской сборной на данный момент пять золотых, семь серебряных и три бронзовых медали. Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.