Россияне Каримова и Каменский завоевали бронзу Олимпиады в стрельбе

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В противостоянии за третье место спортсмены из России одолели представителей Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тэ Юн. Золотые медали разыграют дуэты из Китая и США.

Теперь в активе российской сборной пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали. В общем зачете команда находится на четвертом месте.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.