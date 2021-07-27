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Россияне Каримова и Каменский завоевали бронзу Олимпиады в стрельбе

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В противостоянии за третье место спортсмены из России одолели представителей Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тэ Юн. Золотые медали разыграют дуэты из Китая и США.

Теперь в активе российской сборной пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали. В общем зачете команда находится на четвертом месте.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

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