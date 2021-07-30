Россиянка Пракатень завоевала серебро Олимпиады в Токио в академической гребле

Россиянка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в академической гребле в соревнованиях одиночниц. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место заняла новозеландка Эмма Твигг, показавшая в финале время 7 минут 13,97 секунды, отечественная спортсменка уступила ей 3,42 секунды и стала второй. Австрийка Магдалена Лобниг (+5,75) замкнула тройку лидеров.

В активе российской сборной стало 28 медалей: 8 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых.

Ранее российские рапиристки стали олимпийскими чемпионками в командном турнире на Играх в Токио. Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина одержали победу в решающем поединке над французскими соперницами.