Российские рапиристки стали олимпийскими чемпионками в командном турнире на Играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина одержали победу в решающем поединке над французскими соперницами. Встреча завершилась со счетом 45:34. Сборная Италии стала бронзовым призером турнира.

В полуфинале россиянки одолели американок. Встреча завершилась со счетом 45:42 в пользу отечественной команды.

25 июля Дериглазова завоевала серебро, а Коробейникова — бронзу в индивидуальном олимпийском турнире по рапире. Победительницей стала американка Ли Кифер.