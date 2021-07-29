Российские рапиристки обыграли американок и вышли в финал Олимпиады

Российские рапиристки обыграли американок и вышли в финал Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе россиянок выступили Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова. Встреча завершилась со счетом 45:42 в пользу отечественной команды.

В финале россиянки встретятся с командой Франции. Француженки в 1/2 финала одержали победу над сборной Италии со счетом 45:43. Встреча начнется в 13:55 по московскому времени.

25 июля Дериглазова завоевала серебро, а Коробейникова — бронзу в индивидуальном олимпийском турнире по рапире. Победительницей стала американка Ли Кифер.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.