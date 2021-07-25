Российская рапиристка завоевала серебро на Олимпиаде в Токио

Российская рапиристка Инна Дериглазова уступила в финальном противостоянии с американкой Ли Кифер в индивидуальном олимпийском турнире Олимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Таким образом, россиянка завоевала серебряную медаль. В активе Дериглазовой три награды Игр. Она становилась призеркой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и на соревнованиях в Лондоне.

Для российской сборной это уже вторая медаль в данной дисциплине. Ранее бронзовую медаль выиграла партнерша Дериглазовой по национальной команде Лариса Коробейникова.

Ранее 25 июля Россия выиграла первую золотую медаль в рамках Олимпиады в Токио. Награду завоевала Виталина Бацарашкина, которая стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров