Россиянка завоевала бронзу в соревновании рапиристок на Олимпиаде в Токио

Россиянка Лариса Коробейникова завоевала бронзовую медаль в соревновании рапиристок на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Коробейникова в матче за третье место оказалась сильнее фехтовальщицы из Италии Аличе Вольпи. Итоговый счет противостояния — 15:14 в пользу представительницы России.

Бронза Коробейниковой — не единственная награда для российской сборной в данной дисциплине. Гарантировала себе медаль и Инна Дериглазова, которой предстоит участие в финальном матче турнира рапиристок.

Ранее 25 июля Россия получила первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Спортсменка Виталина Бацарашкина одержала победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и установила рекорд Игр.