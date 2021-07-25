Женская сборная России по стрельбе из лука выиграла серебро на Олимпиаде в Токио, уступив в финальном матче спортсменкам из Южной Кореи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянки с разгромным счетом (0:6) уступили в решающем матче олимпийского турнира и оказались на втором месте. Отечественная сборная обеспечила себе медаль благодаря победе в полуфинале: россиянки сломили сопротивление спортсменок из Германии. В четвертьфинале они оказались сильнее американок.

Ранее 25 июля россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Эта золотая медаль стала первой для отечественных атлетов в Токио.

Олимпиада продлится до 8 августа.