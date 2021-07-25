Женская сборная России по стрельбе из лука гарантировала себе медали

Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в финал олимпийского турнира и гарантировала себе медали. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественные спортсменки поспорят за золото с представительницами Южной Кореи. Решающий матч пройдет 25 июня в 10:40 (время московское). В полуфинале россиянки сломили сопротивление сборной Германии. Итоговый счет противостояния — 5:1 в пользу сборной России. В четвертьфинале россиянки всухую обыграли американок (6:0).

Ранее 25 июля Россия получила первое золото на Олимпиаде в Токио. Виталина Бацарашкина, выступающая в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров, победила в финале и установила олимпийский рекорд, набрав 240,3 балла.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.