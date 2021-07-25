Участница девяти Олимпийских игр объявила о завершении карьеры

Абсолютный рекордсмен среди женщин по количеству проведенных Олимпиад Нино Салуквадзе объявила о завершении карьеры после Игр в Токио. Об этом она рассказала РИА Новости.

Участница девяти Олимпиад заявила, что такое количество Игр в карьере никто не выдержит. «Заканчиваю, потому что трудно. Морально, физически и технически я готова, но глаза постарели», — сказала она.

Салуквадзе также рассказала, что уже не может держать корпус, даже после операции. «Легла под нож. Для обычной жизни не требовалась такая операция мне, но для стрельбы мне предложили попробовать. Но не получилось», — отметила спортсменка.

Впервые Салуквадзе стала участницей Олимпийских игр в 1988 году в Сеуле. Представлявшая СССР спортсменка выиграла золото в стрельбе из пистолета с 25 метров и серебро в пневматическом пистолете с 10 метров. На Олимпиаде 2008-го она завоевала бронзовую медаль, представляя Грузию. В Токио 52-летняя Салуквадзе выступает в двух видах оружия.

23 июля император Японии Нарухито объявил XXXII летние Олимпийские игры в Токио официально открытыми. Церемония открытия стартовала в 14:00 по московскому времени, парад спортсменов начался в 14:30. Игры продлятся до 8 августа.