Соревнования Олимпиады оказались под угрозой переноса из-за приближения тайфуна

На Токио, где в пятницу открылись Олимпийские игры, надвигается тайфун «Непартак», об этом предупредило Главное метеорологическое агентство Японии, передает ТАСС. Некоторые соревнования оказались под угрозой переноса из-за возможных ливней и сильного ветра.

Природное явление сформировалось в Тихом океане, сейчас оно находится в районе островов Огасавара к югу от японской столицы. Скорость ветра в центре циклона может достигать 20 метров в секунду и до 30 — при порывах. Ожидается, что на востоке Хонсю с понедельника может выпасть от 100 до 150 миллиметров осадков, а волны поднимутся до 6-8 метров.

Как сообщил оргкомитет Олимпиады, расписание соревнований по плаванию на открытой воде и по плаванию в программе триатлона может быть изменено, они должны состояться во вторник 27 июля.

Часть мероприятий уже перенесли с понедельника, 26 июля, на другие дни, в частности соревнования в академической гребле, из-за надвигающегося шторма. Тайфун «Ин-фа» обрушился на юг Японии во вторник. В префектуре Окинава на юге страны от удара стихии пострадали пять человек. Скорость ветра в его центральной части, по данным метеорологического управления страны, сейчас составляет около 40 метров в секунду, а скорость порывов достигает 55 метров в секунду.

