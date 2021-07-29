Президент России Владимир Путин поздравил российских рапиристок с победой на Олимпиаде в Токио. Телеграмма доступна на сайте Кремля.

Путин обратился к Инне Дериглазовой, Ларисе Коробейниковой, Марте Мартьяновой и Аделине Загидуллиной и поздравил их с триумфом на Играх в Токио. Глава государства подчеркнул, что командная сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли спортсменкам одержать победу.

Ранее 29 июля российские рапиристки стали олимпийскими чемпионками. В решающем матче они оказались сильнее соперниц из Франции — 45:34.

Российская сборная удерживает четвертое место в неофициальном медальном зачете Игр. В активе отечественных спортсменов в общей сложности 28 медалей (8 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых).