Сборная России осталась на четвертом месте в медальном зачете Олимпиады

Сборная России сохранила четвертое место в общем медальном зачете Олимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В активе отечественных спортсменов в общей сложности 28 медалей: 8 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых. На третьей строчке неофициального зачета расположились американцы. У сборной США 38 медалей: 14 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. На второе место опустились хозяева соревнований — японцы, у них 15 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград. Китайцы опережают их по общему количеству медалей и занимают первую строчку с 15 золотыми, 7 серебряными и 9 бронзовыми наградами.

Ранее 29 июля российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина одержали победу в решающем поединке над французскими соперницами и завоевали олимпийское золото. Гимнастка Ангелина Мельникова показала третий результат в многоборье. Дзюдоист Нияз Ильясов выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 100 килограммов. На старте соревновательного дня россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.