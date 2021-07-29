Российские теннисисты Веснина и Карацев вышли в полуфинал Олимпиады

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио в миксте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале спортсмены одержали победу над поляками Игой Швентек и Лукашем Куботом. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале они сыграют с победителями встречи между Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем из Сербии и Лаурой Зигемунд и Кевином Кравицем из Германии.

До этого другая пара российских теннисистов — Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова — вышли в полуфинал Олимпиады в Токио в миксте. Они одержали победу над японцами Еной Шибахарой и Беном Маклакланом со счетом 7:5, 6:7, 10:8.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

