Теннисист Медведев объяснил желание выгнать иностранного журналиста

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил желание выгнать иностранного журналиста после матча 1/8 финала одиночного турнира Олимпийских игр в Токио. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев заявил, что вопрос чилийского журналиста о российских спортсменах был непрофессиональным, что и стало причиной его раздражения. «Я полностью согласен, что, может быть, это был вопрос перевода, но я его дважды переспросил. Мне тысячу вопросов задавали, пару раз я говорил, что вопрос не лучший, но все равно отвечал», — добавил он.

В четвертьфинале мужского одиночного разряда Медведев проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте и вылетел с Олимпиады. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 в пользу соперника россиянина.

28 июля после победы в 1/8 финала Медведева иностранный журналист, задавая вопрос спортсмену, назвал всех российских спортсменов обманщиками. После этого теннисист потребовал выгнать репортера. Журналист заявил, что удивлен такой реакцией, так как другой российский теннисист Карен Хачанов не разозлился, услышав тот же вопрос.