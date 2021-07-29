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Начато расследование из-за скандала между иностранным журналистом и Медведевым

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Фото: Patrick Semansky / АР

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование из-за скандала между чилийским журналистом и российским теннисистом Даниилом Медведевым на пресс-конференции после победы в матче 1/8 финала Игр в мужском одиночном разряде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Олимпийский комитет России (ОКР).

В ОКР заявили, что оргкомитет принял к сведению случившееся. Отмечается, что Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на запрос российской делегации.

28 июля во время интервью в микст-зоне иностранный журналист, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских спортсменов читерами (обманщиками, мошенниками). После этого теннисист потребовал выгнать репортера. Журналист заявил, что удивлен реакцией россиянина, так как его соотечественник Карен Хачанов не разозлился, услышав это слово.

В четвертьфинале на Олимпиаде Медведев встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой, который победил немца Доминика Кепфера. Матч пройдет после 29 июля.

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