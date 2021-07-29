Российская делегация обратилась в МОК по факту инцидента с журналистом из Чили

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу провокационного вопроса, заданного чилийским журналистом теннисисту Даниилу Медведеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российской делегации Константина Выборнова.

Инцидент произошел 28 июля. Во время интервью в микст-зоне чилийский журналист, задавая вопрос Медведеву после победы над Фоньини в матче 1/8 финала, назвал всех российских атлетов обманщиками. После этого теннисист потребовал выгнать репортера. После журналист признался, что был удивлен реакцией теннисиста, поскольку другой российский спортсмен Карен Хачанов не разозлился из-за аналогичного вопроса.