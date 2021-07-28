Исинбаева поддержала захотевшего выгнать иностранного журналиста Медведева

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поддержала российского теннисиста Даниила Медведева, захотевшего выгнать иностранного журналиста с пресс-конференции после победы в матче 1/8 финала Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Правильно Даня сказал. У нас тут Олимпиада. Лететь за столько километров, чтобы задавать такие вопросы... Журналист должен иметь этикет, чтобы о спорте его читатели узнавали», — заявила Исинбаева.

Ранее 28 июля сообщалось, что во время интервью в микст-зоне журналист, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских спортсменов обманщиками. После этого теннисист потребовал выгнать репортера. В ответ чилиец заявил, что был удивлен его реакцией, так как другой российский спортсмен Карен Хачанов не разозлился из-за услышанного.

Медведев в 1/8 финала обыграл итальянца Фабио Фоньини в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2. В четвертьфинале на Олимпиаде россиянин встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой, который победил немца Доминика Кепфера. Матч пройдет 29 июля.