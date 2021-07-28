Изгнанный теннисистом Медведевым иностранный журналист объяснил случившееся

Чилийский журналист, изгнанный российским теннисистом Даниилом Медведевым с пресс-конференции после победы в матче 1/8 финала Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде, объяснил случившееся. Его слова приводит «Телеспорт».

Журналист заявил, что был удивлен реакцией россиянина, так как его соотечественник Карен Хачанов не разозлился из-за услышанного. «Может, он просто не понял вопрос. Когда я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что во время интервью в микст-зоне журналист, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских спортсменов обманщиками. После этого теннисист потребовал выгнать репортера.

Россиянин в 1/8 финала обыграл итальянца Фабио Фоньини в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2. В ходе первого сета Медведеву понадобилась медицинская помощь, однако через несколько минут игра была продолжена.

В четвертьфинале на Олимпиаде Медведев встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой, который победил немца Доминика Кепфера. Матч пройдет в четверг, 29 июля.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.