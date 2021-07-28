Тарпищев отреагировал на инцидент с теннисистом Медведевым

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на инцидент с Даниилом Медведевым, попросившим отстранить задавшего ему вопрос чилийского журналиста. Его слова приводит ТАСС.

Тарпищев отметил, что российским спортсменам не нужно реагировать на провокационные вопросы, в таких ситуациях стоит молчать. «Кто-то только и занимается, что провокациями, надо быть выше», — подытожил функционер.

Ранее 28 июля сообщалось, что во время интервью в микст-зоне чилийский журналист, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских атлетов обманщиками. После этого теннисист потребовал выгнать репортера. Тот заявил, что был удивлен реакцией теннисиста, так как другой российский спортсмен Карен Хачанов не разозлился из-за аналогичного вопроса.

В 1/8 финала Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2. В четвертьфинале Олимпиады он встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой, который победил немца Доминика Кепфера. Матч состоится 29 июля.