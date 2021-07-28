Теннисист Медведев признался в страхе проиграть из-за стыда перед россиянами

Российский теннисист Даниил Медведев в эфире «Матч ТВ» признался в страхе проиграть в матче 1/8 финала Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде из-за стыда перед россиянами.

«Я знал, что люди смотрят, болеют — и было бы стыдно проиграть», — заявил Медведев. Спортсмен признался, что во время матча ему было тяжело дышать, поэтому пришлось вызвать физиотерапевта.

Россиянин в 1/8 финала обыграл итальянца Фабио Фоньини в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2. В ходе первого сета Медведеву понадобилась медицинская помощь, однако через несколько минут после этого игра была продолжена. Всего соперники провели на корте два часа и 26 минут.

В четвертьфинале на Олимпиаде Медведев встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой, который победил немца Доминика Кепфера. Матч пройдет в четверг, 29 июля.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

