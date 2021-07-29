Российский теннисист Медведев вылетел с Олимпиады

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале мужского одиночного разряда спортсмен проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 в пользу соперника россиянина.

Ранее в полуфинал Олимпийских игр в мужском одиночном разряде вышел россиянин Карен Хачанов. Он одолел француза Уго Умбера со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. В полуфинале Хачанов сыграет с Карреньо-Бустой.

28 июля после победы в 1/8 финала Медведева иностранный журналист, задавая вопрос спортсмену, назвал всех российских спортсменов обманщиками. После этого теннисист потребовал выгнать репортера. Журналист заявил, что удивлен реакцией россиянина, так как его соотечественник Хачанов не разозлился, услышав это слово.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.