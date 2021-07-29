Российские теннисисты Рублев и Павлюченкова вышли в полуфинал Олимпиады

Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио в миксте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале спортсмены одержали победу над японцами Еной Шибахарой и Беном Маклакланом. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7, 10:8.

Ранее в полуфинал Олимпийских игр в мужском одиночном разряде вышел россиянин Карен Хачанов. Он одолел француза Уго Умбера со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. В полуфинале Хачанов сыграет с победителем встречи между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и россиянином Даниилом Медведевым.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

