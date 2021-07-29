Россиянки выиграли серебро в академической гребле на Олимпиаде

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает Олимпийский комитет России в своем Telegram-канале.

Золотые медали завоевала команда из Новой Зеландии. В финальной стадии россиянки с результатом 6 минут 51,45 секунды уступили им 1,26 секунды. На третьем месте расположилась команда Канады. Данная медаль стала 24-ой для российских спортсменов на Олимпиаде-2020.

По итогам среды, 28 июля, сборная России сохранила четвертое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады в Токио. За день россияне завоевали три серебряные и две бронзовые награды. Поражение в финалах потерпели мужская и женская сборная по баскетболу 3х3, второе место в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем заняли пловцы. На третьем месте личное многоборье завершил Никита Нагорный, бронза также на счету дзюдоистки Мадины Таймазовой

