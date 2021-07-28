Президент МОК спел для российских баскетболисток на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис поздравили российских баскетболисток Ольгу и Евгению Фролкиных с днем рождения. Об этом сообщает ТАСС.

Функционеры после финальной встречи в баскетболе 3х3 на Олимпиаде в Токио из VIP-ложи спели для отечественных спортсменок песню Happy Birthday to You. Бах также отметил, что считает появление этого вида спорта в программе Игр колоссальным успехом.

Фролкины, которым в среду, 28 июля, исполнилось по 24 года, в составе сборной России в матче за золото Олимпиады встретились с США. Игра завершилась со счетом 18:15 в пользу американок. Баскетбол 3х3 в Токио был впервые представлен в программе Олимпийских игр.

На данный момент сборная России имеет в активе 23 медали и занимает четвертое место в общекомандном зачете. Олимпиада завершится 8 августа.