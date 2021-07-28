Российские баскетболистки проиграли американкам и завоевали серебро Олимпиады

Женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественные баскетболистки проиграли американкам в решающем матче турнира. Встреча завершилась со счетом 15:18 в пользу соперниц.

В полуфинале турнира россиянки одержали победу над китаянками. Команда одолела соперников со счетом 21:14.

В решающем матче также сыграет мужская российская команда по баскетболу 3х3. За золото россияне поборются с командой Латвии. Встреча начнется в 16:25 по московскому времени.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.