Российские баскетболистки обыграли сборную Китая на Олимпиаде в Токио

Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Китая в матче кругового турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 19:9 в пользу россиянок. Самой результативной спортсменкой сборной стала Ольга Фролкина, набравшая 7 очков. Юлия Козик и Анастасия Логунова набрали по 5 очков, еще 2 очка принесла команде Евгения Фролкина.

Это уже вторая победа российских баскетболисток на Олимпиаде. В стартовом матче кругового турнира спортсменки обыграли команду Японии. Самой результативной также стала Ольга Фролкина. Следующий матч россиянки проведут в воскресенье против команды Монголии, начало матча — 08:00 мск.

Церемония открытия Олимпийских игр стартовала 23 июля в 14:00 по московскому времени. Первыми на стадион по традиции вышли члены сборной Греции, затем команды-участницы появлялись на арене в алфавитном порядке. Замыкали шествие хозяева Игр — японцы.

