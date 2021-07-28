Российские баскетболисты обыграли сербов и вышли в финал Олимпиады

Сборная России по баскетболу 3х3 пробилась в финал турнира среди мужчин на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественные баскетболисты обыграли спортсменов из Сербии в полуфинале турнира. Россияне пробились в следующий раунд, одолев соперников со счетом 21:10.

В решающем матче Россия встретится с победителем матча между Бельгией и Латвией. Он начнется в 12:40 по московскому времени.

В четвертьфинале турнира спортсмены обыграли голландцев. Встреча завершилась со счетом 21:19.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.