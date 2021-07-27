Российские баскетболисты вышли в полуфинал Олимпиады

Сборная России по баскетболу 3х3 пробилась в полуфинал турнира среди мужчин на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественные баскетболисты обыграли спортсменов из Нидерландов в четвертьфинале турнира. Россияне пробились в следующий раунд, одолев соперников со счетом 21:19. Лучшим среди россиян стал Александр Зуев, который набрал девять очков.

В полуфинале россиянам предстоит матч с сербской командой. Игра пройдет 28 июля. Соперники уже встречались в рамках группового этапа. Тогда российская команда потерпела поражение.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.