Российские баскетболистки вышли в финал Олимпийских игр

Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественные баскетболистки одержали победу над китаянками в полуфинале турнира. Россиянки пробились в следующий раунд, одолев соперников со счетом 21:14.

В решающем матче Россия встретится с командой США. Он начнется в 15:15 по московскому времени.

Ранее 28 июля мужская сборная России по баскетболу 3х3 пробилась в финал Олимпиады. Отечественные баскетболисты обыграли спортсменов из Сербии со счетом 21:10.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.